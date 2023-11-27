Alyosha здивувала, як три місяці жила в Маріїнському парку: "Грошей було дуже мало"

Такий досвід був у житті артистки на початку її кар'єри.

Українська співачка Олена Тополя, вона ж Alyosha, пригадала, як три місяці жила в Маріїнському парку.

Це сталося, коли знаменитість тільки-но переїхала до Києва, навчалася в університеті та починала будувати співочу кар'єру. Як пригадала знаменитість в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", переїхала вона не сама, а з продюсером Вадимом Лисицею, з яким тоді перебувала у стосунках.

Саме тоді коханий артистки допомагав будувати студію звукозапису в "Мушлі", що в Маріїнському парку. Там Вадим Лисиця і жив. Alyosha була переконана, що хоче бути з коханим.

Вадим Лисиця та Alyosha / Фото: УНІАН

"Це було три місяці. Можливо, місяць літа і два місяці осені. Я тоді тільки переїхала до Києва на навчання. Приїхала я разом із Вадимом Лисицею, який був продюсером моїм і ми були у стосунках. У мене була кімната в гуртожитку, але нам же ж треба було разом жити. Тому я взяла з гуртожитку свою подушку, свою ковдру і пішла. Жили ми в Маріїнському парку, Вадим допомагав будувати в "Мушлі" студію звукозапису. Таким чином ми зрозуміли, якщо ми разом, то можемо певний час жити тут, поки не збудується студія", - пригадала Alyosha.

Співачка говорить, що не пошкодувала про це. Зокрема, це був цікавий досвід. Щоправда, тоді у неї та Вадима Лисиці були проблеми з фінансами.

Вадим Лисиця та Alyosha / Фото: УНІАН

"Це було дуже цікаво, ейфорія була, хоча у нас і грошей було дуже мало, ми купували половинку хліба, консерву, чорний чай – це те, що ми могли собі дозволити на один день. Мені тоді батьки надсилали гроші, я навчалася в університеті і отримувала стипендію і мені того вистачало. Вадим заробляв ще щось", - поділилася зірка.

Зазначимо, Alyosha та Вадим Лисиця познайомилися, коли співачці було всього 16 років. Згодом між ними зав'язалися романтичні стосунки. Пара розійшлася після "Євробачення-2010", де Alyosha брала участь.

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