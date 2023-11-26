Alyosha заявила, що під час війни в Україні жити за кордоном тяжче, і пояснила чому

Українська співачка Олена Тополя, вона ж Alyosha, відверто зізналась, що під час війни в Україні їй за кордоном було складно перебувати.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артистка відверто зізналась, що в США у неї часто траплялися нервові зриви та істерики. Співачці було складно перебувати за кордоном, адже вона хотіла жити в Україні, однак повернутися не могла.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Іноді зриви були. Тримаєшся, тримаєшся, а потім зрив. Істерики були, депресії, сльози цілими днями. Це психологічний стан, з яким на той момент нічого не могла зробити, він брав верх. Можу сказати, що за кордоном, коли ти хочеш додому, коли ти не хочеш жити там, де ти перебуваєш, це набагато складніше, ніж жити тут під обстрілами", - зізналась виконавиця.

Артистка говорить, що їй було складно саме психологічно. Вона хотіла бути поруч із рідними. Хоч Alyosha постійно була на зв'язку, однак вона за них дуже хвилювалася. Співачка додала, що її зрозуміють лише ті, хто жив за кордоном.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Психологічно – це таке пекло, в якому ти живеш щосекунди. Ти не живеш, ти відсутній, ти не належиш сам собі, ти просто не знаєш, хто ти, де ти, як ти. Не знаєш, ані про своїх близьких, ані про своїх рідних. Ти з ними спілкуєшся, але вони далеко від тебе. Я не бачу цих людей, своїх рідних людей, коли я їх хочу бачити, я за них хвилююся. Тільки поживши там, можна зрозуміти, як це тяжко тим, хто вважає, що за кордоном якось легше", - пояснила знаменитість.

Нагадаємо, через повномасштабну війну в Україні Alyosha разом із дітьми вимушено жила в США. Тим часом сам Тарас Тополя залишився в Україні, хоча, як батько трьох дітей, міг виїхати за кордон. Натомість музикант пішов служити парамедиком на фронт.

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