ALYOSHA здивувала зухвалим фото з оголеними ключицями та у сонцезахисних окулярах

Українська співачка ALYOSHA продемонструвала зухвалий образ на новому фото.

Світлиною виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому кадрі ALYOSHA позувала у великих сонцезахисних окулярах-авіаторах з розпущеним волоссям та оголеними ключицями.

У підписі до світлини співачка поділилася з шанувальниками куплетом зі своєї майбутньої пісні. Щоправда, виконавиці не вистачало ще декілька рядків для завершення, тож вона запропонувала фанам поділитися своїми варіантами в коментарях.

ALYOSHA / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Ми знайомі з тобою давно / З моменту, як стався великий бам, / Ми розбилися на світи / І позникали хто тут, хто там, / Впали сльозами в водоспад / І розтеклися шукати храм", - йдеться у пісні співачки.

Окрім своїх пропозицій щодо тексту, шанувальники наробили їй компліментів: "Дуже гарна", "Вам пасує цей образ", "Яка незвична", "Гаряча", "Просто вау".

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