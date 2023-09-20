Alyosha зізналась, скільки витратила на життя в США та як її маленькі діти заробляють гроші

Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі – українська співачка Alyosha – розповіла про витрати на життя з трьома дітьми у США.

Зокрема, за кордоном виконавиця перебувала від початку повномасштабної війни і лише нещодавно повернулася до України. Артистці пощастило, адже вона жила разом зі своєю свекрухою. Співачці не доводилося витрачати на житло, окрім того мама Тараса Тополі допомагала їй з дітьми. Alyosha не рахувала точної суми, скільки витратила на життя в США, однак на гривневій банківській картці кошти закінчилися. Також виконавиця переказувала певні суми благодійним фондам.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Не рахувала. Те, що в мене було на гривневій картці, я не пам’ятаю, коли там закінчилися гроші. Паралельно я виступала на якихось заходах і щось там отримувала. Те, що я отримувала, більшу частину я завжди переказувала волонтерам у Варшаві, які купували необхідні речі для військових, гуманітарку та інше", - поділилася артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

До речі, у США Alyosha мала свій заробіток, щоправда, він був нестабільним. На місяць знаменитість могла нічого не заробити, а могла чималу суму принести додому.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"На місяць я не заробляла п'ять тисяч доларів. Хоча може бували й такі місяці. Бували місяці, що нічого не заробляла", - пригадала знаменитість.

Alyosha також зізналась, що вони з Тарасом Тополею вчать і дітей заробляти гроші. Зокрема, у США вони продавали рамки, а кошти з продажів переказували на ЗСУ. Окрім того, Alyosha може платити дітям за якусь виконану роботу або ж гарні оцінки за навчання.

Alyosha і Тарас Тополя з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Вони заробляють гроші. Вони робили рамки, продавали їх, щоб зібрати на допомогу ЗСУ. Вони також отримували гроші за гарне навчання, за якісь виконані завдання. У нас є таке, що вони можуть заробляти. Хочеш щось купити собі – зароби", - зазначила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Alyosha зізналась, що планує змінити псевдонім. Артистка попросила фанів допомогти їй з цим.

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