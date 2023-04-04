Alyosha зворушливо привітала сина від Тараса Тополі з 10-річчям та показала його архівне фото

У родині зіркового подружжя Alyosha та Тараса Тополі свято. Старшому сину артистів виповнилося 10 років.

З нагоди свята виконавиця присвятила Роману зворушливий допис в Instagram. Alyosha привітала синочка та зазначила, що час минає дуже швидко. Співачці не віриться, що її дитина вже така доросла.

"Нашому первісточку виповнилось 10 років…Наче мить минула…і сумно, і радісно водночас… Дякую коханому і дякую усій великій родині, хто завжди допомагає і мудрістю своєю наповнює дорослішання наших маленьких Топольок, за щастя великої сім'ї!" – написала Alyosha.

Тарас Тополя і Alyosha з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Співачка також поділилася архівним знімком сина, де йому лише три рочки.

"На цьому фото Ромці три рочки. Так хочеться, щоб діти завжди усміхалися отак. Наше майбутнє в прекрасному новому поколінні, тому вкладаємо все хороше, потрібне, людяне, розумне і українське!" – зазначила виконавиця.

Старший син Тараса Тополі та Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, нещодавно Alyosha ділилася архівним фото, яке було зроблене на їхньому з Тарасом Тополею весіллі. На кумедному знімку виконавець тримає дружину на плечі, а вона наляканим поглядом дивиться в об'єктив фотокамери.

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