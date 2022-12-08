Амадор Лопес випустив запальну пісню українською "Дівчина Козаче" та яскравий кліп на неї

Відомий українсько-венесуельський хореограф, екссоліст гурту Rumbero’s Амадор Лопес випустив свій перший сольний трек.

Артист представив композицію українською мовою під назвою "Дівчина Козаче". Трек вийшов запальним, адже у ньому присутні латиноамериканські ритми. Як розповів Лопес, цю роботу він присвятив сміливим українським дівчатам, які зараз, у такий тяжкий для країни час, працюють та віддають всю себе задля перемоги. Це пісня про дівчат-військових, медиків, волонтерів та всіх жінок України, які вимушені були покинути свої домівки через війну росії проти нашої країни.

Амадор Лопес

"Багато наших жінок лишили всі свої роботи та заняття у минулому та пішли працювати на благо України. Мені здається, що їм приділяється менше уваги, ніж вони того потребують. А я ними пишаюся! У нас найкраща країна, найкращі та найсильніші дівчата і їм потрібно присвячувати пісні, вірші та всіляко захоплюватися ними!" – прокоментував артист.

Кліп на композицію "Дівчина Козаче" знімали у Чернівцях, режисером виступив Роман Олійник. За сюжетом дівчина сумує за своїм коханим, якого немає поруч, та робить усе, щоб наблизити їхню найшвидшу зустріч. Вона є сукупним образом усіх українських дівчат, які чекають своїх захисників та не зупиняються у своєму бажанні до перемоги. Головною героїнею відео стала Queen of Ukraine Grand International 2022 Ольга Василів.

Амадор Лопес

Нагадаємо, що на початку лютого цього року Амадор Лопес, який вже більше 20 років живе та займається творчістю у нашій країні, повідомив, що нарешті отримав український паспорт та став громадянином України.

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