Амадор Лопес впав просто на сцені та з серйозними травмами потрапив до лікарні

Україно-венесуельський хореограф, екссоліст гурту Rumbero's Амадор Лопес впав просто на концерті та серйозно травмувався.

Інцидент стався майже два місяці тому, однак лише зараз шоумен наважився про це розповісти у програмі "ЖВЛ представляє". Артист зізнався, що під час концерту впав просто на сцені. Травм уникнути не вдалося. Амадор Лопес після падіння не відчував руки та не міг нею рухати.

"Я дійсно впав на концерті, я не відчував руку, не міг рухати нею, контролювати її. Зараз я не відчуваю три пальці, але я багато роблю і проходжу медикаментозну терапію для того, щоб усе було добре. Зараз я вже трошки можу підняти руку", - зізнався артист.

Амадор Лопес на сцені / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Амадора Лопеса госпіталізували до лікарні, де він провів чотири дні. Шоуменові ставили крапельниці та давали ліки й уколи. Лікування дає результат, адже наразі хореограф може піднімати руку, але пальців досі не відчуває. Врешті, артист ще продовжує вживати ліки. Медики кажуть, що реабілітація буде тривалою і повністю танцівник зможе одужати від двох місяців до пів року.

"Дуже довга реабілітація, дуже багато ліків, уколів. Я був у лікарні, крапельниці….Це жахливо…Просто треба терпіння. Мене госпіталізували, я був три дні в лікарні. Кажу, що післязавтра поїду, а вони мені, що нікуди ти не поїдеш. Я чекав, сидів для того, щоб поїхати і далі працювати для нашої перемоги", - поділився шоумен.

Амадор Лопес у лікарні / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко повідомила, що її чоловіку-військовому Андрію Федінчику зробили серйозну операцію. Актор переніс хірургічне втручання в одній із клінік Ужгорода.

Читайте також: