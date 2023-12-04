Амадор Лопес зі сльозами на очах пригадав останнє особливе повідомлення від Ніни Матвієнко

Українсько-венесуельський хореограф Амадор Лопес щемливо розповів про те, якими для нього були останні слова від легендарної співачки Ніни Матвієнко.

Так, Лопес зазначив, що востаннє від артистки отримав голосове повідомлення. Втім, виснажена недугою співачка до кінця не втрачала оптимізму. Попри складну недугу, вона переконувала, що їй лише треба час перепочити, щоб знову приступити до активної благодійної діяльності.

"Я відчував, що їй трошки тяжко. Я думав, що вона стомилася, тому що дуже багато концертів. Вона надіслала мені голосове повідомлення, не хотіла, щоб її бачили. Вона була в госпіталі, до останнього усміхалася і казала: "Я тебе дуже люблю, йди вперед і все буде добре. Я тут трохи полежу, трохи стомилася, а далі будемо гастролювати для того, щоб допомагати нашим хлопцям", – з сумом поділився артист в програмі "Неймовірна правда про зірок".

Амадор Лопес / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Під час останніх місяців життя Ніни Митрофанівни Амадор майже постійно був поруч. Знаменитості тісно спілкувалися. Адже вони часто організовували благодійні концерти. Однак, під час таких турів народна артистка ніколи не хотіла здаватися слабкою та постійно відмовлялася від допомоги.

"Я завжди їй казав, щоб потримати каву чи валізу. "Ти що! Я стара? Я сама можу!", – пригадав слова Ніни Матвієнко Амадор Лопес.

Нагадаємо, народна артистка України Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Подейкують, що причиною смерті стала онкологія. На 40-й день її донька Тоня Матвієнко довела до сліз архівним відео зі своєю мамою, яка бігала за онукою.

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