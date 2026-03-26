Амадора Лопеса затримали працівники ТЦК в Чернігові: "Не знав, що я в розшуку"

Амадор Лопес / © instagram.com/amadorlopez_rumberos

Україно-венесуельського танцівника, екссоліста гурту Rumbero's Амадора Лопеса затримали працівники ТЦК.

Інцидент трапився в Чернігові, куди хореограф прибув для підготовки фестивалю. Працівники ТЦК попросили Амадора показати документи. До слова, танцівник перед початком повномасштабної війни отримав громадянство України. Проте одну обов'язкову процедуру знаменитість не зробив. Амадор Лопес не став на військовий облік. Як результат, артист опинився в розшуку.

"Я не знав, що обов'язково треба стати на облік, бо я буду порушником. Я не знав, що я в розшуку. Коли вони відкрили повністю інформацію про мене, вони сказали, що я в розшуку. Я не знав про це. Це неприємно. Але абсолютно спокійно вони попросили документи, я показав документи, вони перевірили і пояснили процедуру, куди ми їдемо", - розповів танцівник на каналі "Новий Чернігів".

Амадор Лопес запевнив, що в нього є законна підстава, аби отримати бронь від мобілізації. Мама хореографа є немобільною. Тож, танцівник є опікуном рідної людини. Тепер Амадору Лопесу необхідно звернутися до ТЦК, надати всі документи, знятися з розшуку та отримати законну бронь від мобілізації.

"У мене є підстава для того, щоб не підлягати мобілізації. Мама майже немобільна. Їй треба постійне лікування. Я і так є опікуном мами, але треба зробити офіційно для того, щоб все було добре", - додав танцівник.

Нагадаємо, нещодавно зірка 10 сезону проєкту "Голос країни" Марко Квітка повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ. Артист також розкрив, ким служить у війську.