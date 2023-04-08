Амаль Клуні обговорила з Андрієм Єрмаком захист прав українських дітей під час війни: "Росія має відповісти"

Дружина голлівудського актора Джорджа Клуні та відома правозахисниця Амаль Клуні провела онлайн-зустріч з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Під час розмови зірка та політик обговорили питання захисту прав українських дітей, а також притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини.

За словами керівника Офісу президента, Амаль разом зі своїм Фондом Клуні "За справедливість" зараз активно працюють над тим, що російські злочинці відповіли за свої злочини на території України.

Фото: t.me/ermaka2022

"Повідомив у розмові, що, лише за офіційними даними, щонайменше 20 тисяч дітей були примусово вивезені російськими військовими з тимчасово окупованих територій, розлучені з батьками та силоміць передані в російські сім’ї, тоді як рідні батьки не зали, де їхні діти та що з ними. Наголосив на важливості повернення всіх депортованих українських дітей на батьківщину та покарання російських злочинців. Україна вже активно працює в цьому напрямі. Підкреслив важливість міжнародної правової підтримки в розв’язанні проблеми порушення прав дітей", - розповів про результати зустрічі Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що від початку повномасштбаної війни в Україні Амаль Клуні разом зі своїм чоловіком засудили дії російської влади. У квітні 2022 юристка виступила перед в Раді Безпеки ООН, де закликала світ звернути увагу на докази жахливих звірств окупантів в Україні та покарати їх.

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