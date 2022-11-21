American Music Awards 2022: новий рекорд Тейлор Свіфт та тріумф Бейонсе

У Лос-Анджелесі відгриміла церемонія вручення музичних премій, де артисти отримали свої заповітні статуетки.
У ніч проти 21 листопада у Лос-Анджелесі минула щорічна церемонія вручення музичних премій American Music Awards 2022.
Захід, як і торік, відбувся у Microsoft Theater. Ведучим церемонії був Уейн Бреді, а глядачів розважали Pink, Imagine Dragons, Lionel Richie, Керрі Андервуд, Temsla, Wizk, Bebe Rexha та David Guetta, Anitta та багато інших іменитих гостей.
У результаті співачка Тейлор Свіфт стала рекордсменкою премії. Так, виконавиця виборола одразу шість статуеток, і тепер вона у підсумку має 40 нагород. Раніше рекордсменом був Майкл Джексон, у якого 26 статуеток.
До речі, цьогоріч вперше перемогу здобув італійський гурт Måneskin, якому минулого року не вдалося вибороти статуетки.
Повний список переможців:
Артист року – Тейлор Свіфт
Найкращий новий виконавець – Дав Кемерон
Колаборація року – Дуа Ліпа та Елтон Джон - Cold Heart
Музичне відео – Тейлор Свіфт - All Too Well
Попвиконавець – Гаррі Стайлс
Попвиконавиця – Тейлор Свіфт
Попдует або група – BTS
Попальбом – Тейлор Свіфт - Red
Поппісня – Гаррі Стайлс - As It Was
Хіп-хоп виконавець – Кендрік Ламар
Хіп-хоп виконавиця – Нікі Мінаж
Хіп-хоп альбом –Кендрік Ламар - Mr. Morale & The Big Steppers
Хіп-хоп пісня - Future ft. Drake & Tems - Wait for U
R&B виконавець – Chris Brown
R&B виконавиця – Beyonce
R&B альбом – Beyonce - Renaissance
R&B пісня – Beyonce - Break my soul
Латиноамериканський артист – Bad Bunny
Латиноамериканська артистка – Anitta
Латиноамериканський дует або гурт – Yahritza Y Su Esencia
Рок-виконавець – Machine Gun Kelly
Найкраща рок-пісня - Maneskin – Beggin
Читайте також: