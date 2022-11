American Music Awards 2022: новий рекорд Тейлор Свіфт та тріумф Бейонсе

У ніч проти 21 листопада у Лос-Анджелесі минула щорічна церемонія вручення музичних премій American Music Awards 2022.

Захід, як і торік, відбувся у Microsoft Theater. Ведучим церемонії був Уейн Бреді, а глядачів розважали Pink, Imagine Dragons, Lionel Richie, Керрі Андервуд, Temsla, Wizk, Bebe Rexha та David Guetta, Anitta та багато інших іменитих гостей.

У результаті співачка Тейлор Свіфт стала рекордсменкою премії. Так, виконавиця виборола одразу шість статуеток, і тепер вона у підсумку має 40 нагород. Раніше рекордсменом був Майкл Джексон, у якого 26 статуеток.

До речі, цьогоріч вперше перемогу здобув італійський гурт Måneskin, якому минулого року не вдалося вибороти статуетки.

Повний список переможців:

Артист року – Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Найкращий новий виконавець – Дав Кемерон

Колаборація року – Дуа Ліпа та Елтон Джон - Cold Heart

Музичне відео – Тейлор Свіфт - All Too Well

Попвиконавець – Гаррі Стайлс

Попвиконавиця – Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Попдует або група – BTS

Попальбом – Тейлор Свіфт - Red

Поппісня – Гаррі Стайлс - As It Was

Хіп-хоп виконавець – Кендрік Ламар

Хіп-хоп виконавиця – Нікі Мінаж

Хіп-хоп альбом –Кендрік Ламар - Mr. Morale & The Big Steppers

Хіп-хоп пісня - Future ft. Drake & Tems - Wait for U

R&B виконавець – Chris Brown

R&B виконавиця – Beyonce

R&B альбом – Beyonce - Renaissance

R&B пісня – Beyonce - Break my soul

Латиноамериканський артист – Bad Bunny

Латиноамериканська артистка – Anitta

Anitta / Фото: Associated Press

Латиноамериканський дует або гурт – Yahritza Y Su Esencia

Рок-виконавець – Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly / Фото: Associated Press

Найкраща рок-пісня - Maneskin – Beggin

Maneskin / Фото: Associated Press

