Американська кіноакадемія заборонила Віллу Сміту відвідувати церемонію "Оскар"

Відповідна заборона діятиме 10 років.

Академія кінематографічних мистецтв та наук США заборонила актору та режисеру Віллу Сміту відвідувати церемонію "Оскар".

Відповідне рішення Академія прийняла у відповідь на те, що під час 94-ї церемонії нагородження актор вдарив в обличчя свого колегу Кріса Рока за те, що той невдало пожартував про дружину Сміта.

Вілл Сміт та Кріс Рок / Associated Press

"Ця дія, яку ми робимо сьогодні у відповідь на поведінку Вілла Сміта, є кроком до найважливішої мети — захисту безпеки наших гостей та відновлення довіри до Академії. Ми також сподіваємося, що це заспокоїть всіх учасників та постраждалих", - йдеться в повідомленні, пише Variety.

Разом з тим, у Академії наголосили, що не будуть у Вілла Сміта забирати статуетку "Оскара". Окрім того, актора також можна бути номінувати на майбутні премії. Сміту лише заборонили 10 років відвідувати "Оскар".

Вілл Сміт та Кріс Рок / Associated Press

До слова, актор вже відреагував на відповідну заборону. Артист зазначив, що поважає рішення Академії.

"Я приймаю та поважаю рішення Академії", - зазначив Сміт.

Нагадаємо, раніше Вілл Сміт заявив, що виходить з Академії кінематографічних мистецтв та наук США.

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