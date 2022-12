Американська співачка Сюзанна Вега присвятила зворушливу пісню Маріуполю

Американська співачка Сюзанна Вега присвятила зворушливу музичну композицію українському місту Маріуполь Last Train from Mariupol.

Про те, що відбувається в Україні та як війна охопила місто, співачка дізналася з новин. Історія Маріуполя приголомшила її, тому вона вирішила написати пісню у відповідь на російську агресію в Україні.

"Пісня народилася з усіх картинок, які ми бачили в новинах, особливо на початку війни в Україні в лютому, коли була масова паніка людей, які тікали потягами. Один із репортажів, який я побачила, був про Маріуполь, і я подумала, що це така гарна назва, і місто таке гарне. Здавалося, воно потребує якоїсь пісні", - розповіла співачка в The Line of Best Fit.

Як пригадала Сюзанна, тоді вона почула фразу про те, що навіть Бог покинув Маріуполь після усіх жахів, які там відбувалися.

"Я думала про цей останній поїзд, останній поїзд перед апокаліпсисом, що настає. Потім я прочитала статтю в New York Times, де йшлося, що люди в Маріуполі кажуть, що навіть сам Бог пішов, що навіть він наляканий тим, що він там бачить. Я подумала: "Ось воно. Бог покинув місто Маріуполь, і він був у цьому останньому поїзді", - розповіла Вега.

