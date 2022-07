Американський співак зняв кліп на зруйнованому аеродромі Гостомеля та показав знищену "Мрію" - відео

Американський співак Джон Ондрасік, більш відомий як Five for Fighting, показав широкому загалу наслідки ворожої війни в Україні, яку розв'язала Росія.

Зокрема, артист випустив композицію Can One Man Save The World. А от кліп на пісню виконавець зняв в Києві.

Локацію він обрав не просту, а саме – аеродром "Антонов" у Гостомелі, який на початку повномасштабної війни був повністю зруйнований росіянами.

До слова, у кліпі артист грав на піаніно, а акомпанував йому український оркестр. Довкола них видно одні руїни, зокрема й знищений росіянами найбільший літак у світі – "Мрія".

Також у ролику Джон показав безліч зруйнованих українських будинків та життів.

"Це була найбільша честь у моєму житті, грати мою нову пісню з українським оркестром на руїнах аеропорту "Антонов" перед улюбленою українською "Мрією", найбільшим у світі вантажним літаком, який Путін цинічно знищив на початку війни. Я на власні очі побачив силу духу та витонченість українського народу, який, чи то в грі на скрипці чи керуванні танком, не зможуть зупинити злодіяння та агресія Путіна", - зазначив співак.

Після того, як Джон побачив, що роблять окупанти на українській землі, він закликав своїх колег за сценою дати благодійні концерти, аби допомогти Україні.

Окрім того, виконавець зазначив, що захоплюється українським народом та президентом Зеленським. А росіян він вважає ізгоями.

"Російські люди повинні зрозуміти, що вони ізгої не лише в економічному та політичному плані, а й у культурному", - додав артист.

