Американського співака R. Kelly визнали винним у торгівлі людьми

За даними слідства, Келлі займався торгівлею жінками і дітьми з метою їх сексуальної експлуатації.

Американського співака Роберта Келлі, більше відомого як R. Kelly, визнали винним у використанні свого статусу знаменитості для організації схеми сексуального насильства над жінками та дітьми, яка діяла впродовж двох десятиліть.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що проти зірки позивалися одинадцять людей, зокрема дев'ять жінок і двоє чоловіків. Впродовж шести тижнів вони описували у залі суду сексуальне приниження і насильство, якому піддалися з боку Келлі.

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За підсумками судового розгляду присяжні визнали співака винним за всіма пред'явленими йому звинуваченнями. Вирок повинен бути винесений 4 травня. За даними видання, 4-річному R. Kelly загрожує довічне ув'язнення.

За даними слідства, Келлі займався торгівлею жінками і дітьми з метою сексуальної експлуатації між різними штатами США. Він також виробляв дитячу порнографію і організовував викрадення людей.

Жертв зазвичай підшуковували серед його концертної аудиторії або ж співачок-початківців, яким артист пропонував допомогу в музичній кар'єрі.

Після того, як потерпілі погоджувалися на співпрацю, вони опинялися у пастці й змушені були дотримуватися так званих "правил Роба", за порушення яких їх жорсткоко карали.

Окрім збочених і садистських примх, жертви співака, найбільше відомого за хітом "I Believe I Can Fly", також піддавалися психологічному насильству.

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"Їм не дозволяли їсти чи користуватися ванною без дозволу Келлі, він контролював, який одяг вони носять, і змушував їх називати його "тато", - йдеться у матеріалі.

Як пише The Associated Press, присяжним показали відеозаписи, на яких Келлі займається сексом з жінками без їхньої згоди. Також в одному з відоероликів були кадри, на яких жертва Келлі розмазувала на обличчі фекалії "за порушення його правил".

Серед інших звинувачень - шахрайське одруження із 15-річною співачкою Aaliya, яка загинула в авіакатастрофі в 2001 році у віці 22 років. Вказується, що шлюб з неповнолітньою вдалося укласти завдяки хабарю держпрацівникові.

Зауважимо, що Келлі закидають дитячу порнографію в суді Чикаго. Також йому загрожують звинувачення в сексуальному насильстві в Іллінойсі і Міннесоті.

Як повідомлялося, R. Kelly звинувачували в сексуальному насильстві з обтяжливими обставинами за десятьма статтями. Йшлося про чотирьох жертв, три з яких - неповнолітні. Звинувачення стверджувало, що інциденти сталися в період від 1998 до 2010 року.

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