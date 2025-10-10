Анастасія Коротка шокувала подробицями про самогубство сестри: "Зробила це в день мого повернення"

Анастасія Коротка / © скриншот з відео

Телеведуча Анастасія Коротка емоційно поділилася подробицями втрати старшої сестри Влади.

За словами ведучої, сестра не перший раз намагалася покінчити із життям через важку хворобу. Дівчина наголошувала, що не розуміє заради чого живе: "Моє перебування тут безглузде", — говорила Влада.

Спочатку родина звернулася до бабусі-знахарки, яка порадила приймати пальмову олію як ліки — це на деякий час допомогло. Анастасія зазначає, що вони були близькими, і сестра навіть ділилася з нею думками про самогубство. Одного разу, під час знімань телеведучої, Влада подзвонила Короткій і розповіла, що обирає місце для цього в парку, проте Анастасія дала настанови відкинути ці думки.

Трагічний випадок стався в день, коли Анастасія поверталася зі знімань розважального шоу. Поліція повідомила, що сестру знайшли мертвою. За словами телеведучої, Влада вкоротила собі віку після відвідування лікаря, який повідомив дівчині про невиліковну хворобу.

"У мене тоді були знімання шоу. Вона навіть підгадала час і зробила це в день мого повернення, щоб не відволікати від роботи. Я впевнена, що вона це зрозуміла", — зізналася Анастасія в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Анастасія також згадала день похорон, який був надзвичайно важким емоційно. Після втрати сестри телеведуча почала більше цікавитися духовними практиками, а в снах бачила сестру, яка зверталася до неї та запевняла, що з нею все гаразд.

