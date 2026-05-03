Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу" і розчулила прощальним дописом
Артистка протягом восьми років була учасницею гумористичного проєкту.
Українська гумористка та акторка Анастасія Оруджова офіційно покинула студію "Квартал 96".
Про це артистка оголосила в Instagram. Знаменитість протягом восьми років була учасницею гумористичного проєкту, проте наразі вирішила рухатися далі. Та без прощального допису не минулось.
Анастасія Оруджова опублікувала безліч архівних світлин, що були зроблені у період її роботи у "Кварталі". Акторка зазначила, що проєкт їй подарував друзів, підтримку, безліч смігу та допоміг досягнути свого. Артистка наголосила, що покидає шоу з безмежною вдячністю.
"У кожної історії є початок та фінал. На жаль, у двадцять фото неможливо помістити вісім років дружби, досягнень, конкуренції, сміху, любові, підтримки, вдячності, рок-н-ролу, обіймів перед виходом на сцену та після нього. Дякую за все. Люблю", - підсумувала артистка.
Нагадаємо, раніше Анастасія Оруджова коментувала свій відхід із "Кварталу". Артистка пояснила свою рішення "сепаруватися".