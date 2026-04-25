Анастасія Оруджова пішла з "Кварталу" і пояснила своє рішення "сепаруватися"

Анастасія Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya

Українська гумористка та акторка Анастасія Оруджова вперше детально розповіла про свій відхід зі студії «Квартал 95».

Знаменитість назвала це одним із найскладніших рішень у житті. Про це вона згадала у подкасті «Кажуть! Брешуть?», де відверто пояснила, як разом із колегами залишила проєкт і почала будувати власну творчу справу.

Так, після звільнення Оруджова разом з іншими гумористками Аліною Блажкевич та Олександрою Машлятіною із «Тріо Різні» сфокусувалася на розвитку спільного проєкту та імпровізаційному шоу. За словами акторки, цей крок став для них своєрідною точкою дорослішання.

«Я змінила свою роботу й залишилася тільки з дівчатами. Ми пішли з інших усіх наших робіт і працюємо тільки над нашим проєктом — каналом у YouTube. Це дуже вагомий і важкий був крок. Але вирішили, що його потрібно зробити», — зізналася зірка.

Анастасія Оруджова з Аліною Блажкевич та Олександрою Машлятіною / © instagram.com/orudjova_nastya

Водночас ведучий Олександр Педан назвав цей перехід «сепарацією», коли артисти фактично залишають стабільну систему й починають відповідати лише за себе. Оруджова погодилася з такою оцінкою та додала, що спочатку було відчуття розгубленості, але згодом команда почала працювати значно активніше.

«Ми такі: ‘Боже, ми самісінькі, що нам тепер робити?’. Але зараз щодня — нові плани, знімання. І дай Бог це стане новим кроком», — наголосила Анастасія.

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Кекелія також коментувала відхід з «Кварталу» «Тріо Різні», а також Ірини Сопонару.