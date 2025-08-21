ТСН у соціальних мережах

Анастасія Оруджова розкрила подробиці своїх перших серйозних стосунків: "Щасливий збіг обставин"

Знаменитість зізналася, що вперше живе разом із чоловіком і розповіла, як ділить із ним побут.

Анастасія Оруджова

Анастасія Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya

31-річна зірка «Жіночого кварталу» Анастасія Оруджова вперше поділилася деталями особистого життя.

В інтерв’ю для 1+1 артистка розповіла, як їй вдається поєднувати творчість і побут із коханим чоловіком, сценаристом Русланом. Вона зазначила, що вони ідеально знаходять баланс і називають це щасливим збігом обставин.

«Це дуже цікаво! Руслан — автор, і коли мені потрібно підготуватися до шоу чи придумати текст, він бере це на себе. А я, у відповідь, готую йому смачні сніданки — у нас така домовленість. І це працює, це дуже зручно і, чесно кажучи, щасливий збіг обставин», — зізналася гумористка.

Анастасія Оруджова з хлопцем Русланом / © instagram.com/orudjova_nastya

Анастасія Оруджова з хлопцем Русланом / © instagram.com/orudjova_nastya

Акторка підкреслила, що це її перші серйозні стосунки й перший досвід життя під одним дахом із чоловіком. За словами Оруджової, іноді буває складно, однак вона почувається щасливою.

Пара живе разом від січня і для артистки було досить не просто починати стосунки в 31 рік. Деякі моменти були не такі, як вона очікувала, проте Анастасія задоволена підтримкою та піклуванням свого хлопця.

Нагадаємо, раніше Оруджова зізналася, що роман з хлопцем — її перші серйозні стосунки. Пара разом майже рік, а акторка запевняє — це було свідомим вибором.

