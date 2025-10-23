Анастасія Оруджова замилувала рідкісними кадрами зі своїм бойфрендом з осіннього вікенду

Анастасія Оруджова / © Пресслужба студії "Квартал 95"

Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова показала свого коханого у соцмережах.

Артистка опублікувала в Instagram добірку зворушливих осінніх кадрів, у яких поєднала романтику, домашній затишок і щирість. У підписі до допису гумористка жартівливо зазначила, що тепер для створення «осіннього контенту» не обов’язково чекати кінця листопада — достатньо гарного освітлення й стабільного WiFi.

"Тепер, щоб зробити допис про осінь, можна не чекати кінця листопада, достатньо наявності світла та працюючого WiFi", — підкреслила знаменитість.

На першому фото Анастасія позує зі своїм коханим Русланом. Пара ніжно обіймається, а її обранець засипає артистку поцілунками. Обидва мають дуже щасливий та закоханий вигляд.

Анастасія Оруджова з обранцем / © instagram.com/orudjova_nastya

Далі у фотодобірці Оруджова показала іншу сторону свого життя — теплу й домашню. Гумористка поділилася знімками улюблених котиків та продемонструвала кілька моментів із роботи.

Допис Анастасії Оруджової / © instagram.com/orudjova_nastya

Шанувальники одразу відреагували на публікацію, засипавши артистку компліментами. Під світлинами фани зазначали, який гарний вигляд мають Анастасія та її коханий.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Оруджова вперше відверто розповіла про свої перші серйозні стосунки. Зірка поділилася, як вони з партнером дотримуються гармонії в побуті, й назвала свої стосунки "щасливим збігом обставин", який перевернув її життя.