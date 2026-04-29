Анастасія Приходько емоційно відреагувала на скасування концертів через її висловлювання про мову

Анастасія Приходько

Реклама

Українська співачка Анастасія Приходько прокоментувала скасування концертів через мовний скандал після її допису, а також хвилю критики в Мережі, яка спричинила публічний резонанс довкола її виступів.

Ситуація щодо позиції співачки швидко вийшла за межі звичайного обговорення. Частину її концертів було скасовано після дискусій у соцмережах. Причиною стала реакція на її висловлювання та позицію щодо мовного питання, коли вона назвала російську мову «киевским языком». У публічному просторі почалася активна полеміка. Обговорення переросло у взаємні звинувачення. Артистка вирішила відреагувати публічно.

«Мене дивує, як легко ми почали жрати своїх. Не сперечатись. Не дискутувати. А саме знищувати», — написала співачка.

Реклама

Допис Анастасії Приходько / © facebook.com/anastasiyaprykhodko

Після цього Приходько наголосила, що не планує змінювати свою позицію під тиском суспільства. Вона підкреслила, що, мовляв, не прагне універсального схвалення. Артистка зазначила, що для неї важливіші власні переконання, ніж миттєва реакція аудиторії.

«Я не буду всім подобатись. І не збираюсь підлаштовуватись під натовп. Але одне скажу чітко: я — на своєму місці. І я — за свою країну. І якщо для когось цього мало — це вже ваша проблема, не моя. Бо найбільша тупість зараз — це шукати ворогів серед своїх. От прямо зараз — найтупіша», — додала вона.

Допис Анастасії Приходько / © facebook.com/anastasiyaprykhodko

Нагадаємо, навколо Анастасії Приходько виникла хвиля обговорень після мовного скандалу. Андрій Бєдняков також долучився до людей, що не погоджуються з артисткою, та жорстко розніс співачку після її заяви про спілкування «російською київською мовою».

Новини партнерів