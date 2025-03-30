Анастасія Приходько показала 15-річну доньку-копію та приголомшила, як вона підросла

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Українська співачка Анастасія Приходько вперше за тривалий час поділилася контентом зі своєю донькою Наною.

Виконавиця зробила виключення у день народження підлітки. Іменинниця 30 березня зустріла своє 15-річчя. З такої нагоди зіркова мама влаштувала імпровізований фотосет у заміському будинку. Результатом артистка поділилася в Instagram.

Донька Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

На зображенні підросла Нана попозувала у чорні футболці на тлі кульок. Також помітно, що іменинниця разом з мамою підготувалися до свята та наготували смаколиків, які розставили на столі. Зокрема, по центру видніється й торт зі свчками. Тож на вечір у доньки Приходько буде повноцінне свято.

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Анастасія Приходько з донькою / © instagram.com/prykhodko_official

"Ох уж ці підлітки! Нам 15. В очікуванні гостей", - написала Анастасія.

До речі, нещодавно у родині виконавиці був ще один день народження. Молодшому синові Приходько Луці виповнилося чотири роки. Зіркова мама вже показала, як хлопчик відсвяткував це.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія чуттєво звернулася до своєї мами з нагоди її дня народження. Артистка зізналася, чим їй завдячує у власній кар'єрі.