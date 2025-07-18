Анастасія Приходько показала одразу трьох дітей і висловилася про материнство: "Я не ідеальна"

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Українська співачка Анастасія Приходько вперше за тривалий час показала усіх своїх помітно підрослих дітей.

Так, артистка зробила фото з донькою Нанною та синами Гоордієм і Лукою на природі. Наймолодшого Анастасія взяла на руки та зацілувала. У кадрі також з’являється ростовий аніматор у костюмі пса Патрона, тож, імовірно, милий кадр зроблено під час якогось сімейного свята або дитячого заходу.

Під дописом зірка поділилася своїми відвертими думками про материнство. За словами співачки, її діти надихають її щодня, попри всі труднощі. Приходько зізнається, що не вважає себе ідеальною мамою, проте намагається бути опорою та надавати дітям любов і безпеку.

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Анастасія Приходько з дітьми / © instagram.com/prykhodko_official

"Для мене мої діти – це не просто сенс життя. Це моє дихання. Моє серце. Моя сила. Коли мені важко – я дивлюсь на них, і світ ніби знову стає на свої місця. Коли втомлююсь – обійми дитини знімають біль краще, ніж будь-які ліки. Коли здається, що не можу більше – вони дають мені крила. Вони вчать мене бути терплячою, чесною, сильною. Вони – мої найбільші вчителі. І моя найбільша любов. Я не ідеальна мама. Але я кожного дня стараюсь бути для них опорою, теплом і домом. Бо вони – мій Всесвіт. І заради них я здатна на все", — зворушила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співак Олег Винник розкрив, де під час війни проживає зі своїм сином і дружиною.