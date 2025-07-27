ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
2 хв

Анастасія Приходько показала сина та доньку й зізналася, що суворо забороняє їм робити

Зірка назвала свої основні принципи виховання дітей.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася подробицями свого материнства.

У фотоблогу артистка показала доньку Нанну та сина Гордія, а також відверто розповіла, що вважає головним у вихованні своїх дітей. Як зізналася зірка, вона прагне ростити своїх нащадків у любові та повазі, без надмірного контролю, але з чіткими життєвими орієнтирами. Приходько дозволяє дітям бути собою, не стримує їхні емоції, дозволяє мріяти та не забороняє обирати власний шлях у житті.

"У вихованні немає чарівної формули. Але є головне – любов, повага і відповідальність. Я дозволяю своїм дітям бути собою. Вони можуть висловлювати емоції, говорити про свої страхи, мрії, про те, що їм болить або що їх тішить. Я хочу, щоб вони знали – їх почують. Я дозволяю їм помилятися. Бо тільки через досвід ми стаємо сильнішими. Я не тримаю їх "у ваті", але завжди поруч, якщо потрібно – підхоплю. Я дозволяю мріяти. Великими мріями. Не обмежую у виборі професії, стилю, інтересів. Хочеш бути музикантом – вперед. Хочеш бути науковцем чи блогером – чудово", — написала Приходько.

Анастасія Приходько з дітьми / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько з дітьми / © instagram.com/prykhodko_official

Водночас артистка назвала декілька пунктів, які вона категорично забороняє нащадкам. Зокрема, вчить бути чесними, людяними і турботливими.

"А тепер про те, що я забороняю. Ні — неповазі. До себе, до інших інших членів родини, до старших. Ні — брехні. Навіть "на благо". Ні — ліні. Бо я вчу їх, що треба допомагати рідним. Ні — байдужості. Я вчу їх відчувати чужий біль. Допомагати. Бути людьми", — поділилася співачка.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie