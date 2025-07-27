Анастасія Приходько показала сина та доньку й зізналася, що суворо забороняє їм робити

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Українська співачка Анастасія Приходько поділилася подробицями свого материнства.

У фотоблогу артистка показала доньку Нанну та сина Гордія, а також відверто розповіла, що вважає головним у вихованні своїх дітей. Як зізналася зірка, вона прагне ростити своїх нащадків у любові та повазі, без надмірного контролю, але з чіткими життєвими орієнтирами. Приходько дозволяє дітям бути собою, не стримує їхні емоції, дозволяє мріяти та не забороняє обирати власний шлях у житті.

"У вихованні немає чарівної формули. Але є головне – любов, повага і відповідальність. Я дозволяю своїм дітям бути собою. Вони можуть висловлювати емоції, говорити про свої страхи, мрії, про те, що їм болить або що їх тішить. Я хочу, щоб вони знали – їх почують. Я дозволяю їм помилятися. Бо тільки через досвід ми стаємо сильнішими. Я не тримаю їх "у ваті", але завжди поруч, якщо потрібно – підхоплю. Я дозволяю мріяти. Великими мріями. Не обмежую у виборі професії, стилю, інтересів. Хочеш бути музикантом – вперед. Хочеш бути науковцем чи блогером – чудово", — написала Приходько.

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Анастасія Приходько з дітьми / © instagram.com/prykhodko_official

Водночас артистка назвала декілька пунктів, які вона категорично забороняє нащадкам. Зокрема, вчить бути чесними, людяними і турботливими.

"А тепер про те, що я забороняю. Ні — неповазі. До себе, до інших інших членів родини, до старших. Ні — брехні. Навіть "на благо". Ні — ліні. Бо я вчу їх, що треба допомагати рідним. Ні — байдужості. Я вчу їх відчувати чужий біль. Допомагати. Бути людьми", — поділилася співачка.