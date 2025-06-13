Анастасія Приходько показалася з чоловіком і донькою та заговорила про зміну імені підлітка

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official

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Українська співачка Анастасія Приходько після новини про хрещення доньки Нанни зробила заяву.

Виконавиця після таїнства хрещення повідомила, що 15-річна донька запланувала змінити ім'я з Нанни на інше. Проте у подробиці Приходько вдаватися не стала, а лише зазначила у фотоблогу, що разом із хрещеними батьками підтримала підлітку.

"Наступне в нашому житті — зміна ім'я! Вона хоче, а я та наші хрещені її в цьому підтримуємо", - написала зірка.

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Водночас артистка поділилася рідкісним спільним фото з чоловіком Олександром і донькою Нанною у монастирі. Поруч з ними – хрещені батьки дівчини. Анастасія також публічно висловила вдячність священнику, який супроводжує її у найважливіші періоди.

Родина Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

"Сьогодні (13 червня - прим. ред.) відбулось хрещення моєї єдиної та найкрасивішої дівчинки у світі — моєї солоденької донечки Нанни, церковне Нонна! Отець Іоан, дякую, що по життю Ви поруч: всіх дітей похрестили, нас повінчали, на службу до Вас, на Великдень до Вас… Дуже дякую, що Ви є! Сьогодні неймовірний день для нашої родини. Моя родина стала ще більше! Всім дякую, хто поруч!" – замилувала співачка.

Після церемонії Приходько показала свою доньку на випускному та щиро пораділа за її успіхи.

Родина Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Донька Анастасії Приходько з однокласницями / © instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко заявила, що переназвала свого сина й змінила свідоцтво про народження.

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