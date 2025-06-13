Анастасія Приходько похрестила 15-річну доньку та показала церемонію в монастирі

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Українська співачка Анастасія Приходько поділилася зворушливими моментами з хрещення своєї старшої доньки Нани.

Як повідомила артистка у своєму фотоблозі, 15-річна дівчина пройшла таїнство у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. На оприлюднених знімках помітно, як відбувався обряд хрещення — зокрема, момент вручення хрестика, коли хрещені батьки разом зі священником благословляють дівчину.

Анастасія Приходько похрестила доньку Нану / © instagram.com/prykhodko_official

До слова, хрещеним батьком для дівчини став стиліст і режисер постановник на Ukraine Fashion Week Кирил Савченко, а хрещеною мамою – акторка Владислава Сандига. Вона зворушливо поділилася враженнями після обряду: "Тепер у мене така доросла похресниця".

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Зіркова мама також не стримала емоцій і привітала доньку з важливим духовним кроком: "Вітаю нашу доньку з хрещенням".

Зазначимо, ця подія відбулася незадовго після іншого важливого етапу в житті Нани — нещодавно дівчина закінчила школу. Анастасія вже показувала, який вигляд мала її донька на випускному, викликавши хвилю захоплення серед шанувальників.