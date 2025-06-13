ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
553
Час на прочитання
1 хв

Анастасія Приходько похрестила 15-річну доньку та показала церемонію в монастирі

Артистка також розповіла, хто став хрещеними батьками Нани.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася зворушливими моментами з хрещення своєї старшої доньки Нани.

Як повідомила артистка у своєму фотоблозі, 15-річна дівчина пройшла таїнство у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. На оприлюднених знімках помітно, як відбувався обряд хрещення — зокрема, момент вручення хрестика, коли хрещені батьки разом зі священником благословляють дівчину.

Анастасія Приходько похрестила доньку Нану / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько похрестила доньку Нану / © instagram.com/prykhodko_official

До слова, хрещеним батьком для дівчини став стиліст і режисер постановник на Ukraine Fashion Week Кирил Савченко, а хрещеною мамою – акторка Владислава Сандига. Вона зворушливо поділилася враженнями після обряду: "Тепер у мене така доросла похресниця".

Зіркова мама також не стримала емоцій і привітала доньку з важливим духовним кроком: "Вітаю нашу доньку з хрещенням".

Зазначимо, ця подія відбулася незадовго після іншого важливого етапу в житті Нани — нещодавно дівчина закінчила школу. Анастасія вже показувала, який вигляд мала її донька на випускному, викликавши хвилю захоплення серед шанувальників.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie