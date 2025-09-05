ТСН у соціальних мережах

Анастасія Приходько розлютила українців неоднозначною позицією в Мережі

Виконавиця обурила прихильників російською мовою.

Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько опинилася в центрі скандалу через свій новий допис у соцмережах.

Зірка, яка 4 вересня, святкувала 12 річницю шлюбу, в Instagram звернулася до чоловіка з романтичними словами, але російською. Це дуже розгнівало фанів виконавиці, тому юзери почали дорікати їй через використання мови агресора.

Допис Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Допис Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

У коментарях вони гостро відреагували на ситуацію й почали ставити відповідні запитання. Так, підписники розділилися на декілька таборів: одні говорили, що Анастасія вчинила погано, інші ж — захищали співачку.

  • Як можна писати мовою агресора?

  • Просувати мову ворога публічно, коли тисячі людей гинуть — це дно…

  • Нарешті російською… Будьте щасливими!

Чимало користувачів заявили, що після цього перестануть стежити за блогом Приходько. Варто нагадати, що це не перший випадок, коли артистка повертається до російської. Раніше вона вже зазначала, що може виконувати свої старі хіти цією мовою, адже, за її словами, це нібито "дозволив мовний омбудсмен".

Сама ж співачка скандал поки що не коментувала.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських поплатилася за виступ у США з російськомовними піснями. Відомий український бренд розірвав співпрацю з артисткою.

