Анастасія Приходько у річницю шлюбу показала, яким було її весілля з чоловіком 12 років тому

Артистка ніжно привітала коханого з особливою датою в їхньому сімейному житті.

Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько повідомила про їхнє з чоловіком Олександром важливе свято.

Шлюбу подружжя виповнилося рівно 12 років. З нагоди особливої дати виконавиця показала декілька їхніх весільних фото. Перший знімок подружжя зробило в авто. Чоловік Приходько був за кермом, а вона ж тим часом робила селфі. На іншому кадрі закохані позували вже наприкінці їхнього свята. Анастасія та Олександр милувалися феєрверком.

"Я буду завжди з тобою! Подобається тобі це чи ні…Ми кохаємо лише раз у житті. І це ти! Моє життя", - звернулася до коханого співачка, щоправда, вирішила це чомусь робити російською мовою.

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official

Також Анастасія Приходько адресувала коханому ніжні слова. Виконавиця зазначила, що знає його ще від шкільних років. Тим часом у шлюбі подружжя перебуває вже 12. Співачка наголосила, що завжди буде поруч, і Олександр може на неї покладатися та розраховувати.

"Ми від першого класу разом по життю, сьогодні (4 вересня – прим. ред.) вже 12 років офіційно! Якщо треба буде - я в мить віддам своє життя за тебе! Ти мій світ! І іншого мені не треба!" – підсумувала виконавиця.

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, для Анастасії Приходько шлюб із Олександром, під час якого вона народила синів Гордія та Луку, став другим. До цього артистка була заміжньою за бізнесменом. Від першого шлюбу виконавиця виховує доньку Нанну.

До речі, нещодавно Анастасія Приходько показалася одразу з трьома дітьми на шкільній лінійці. Артистка зізналась, що її під час заходу розчулило.

