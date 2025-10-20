Анастасія Приходько влаштувала ганебну сварку з підлітком, який дорікнув їй за російську мову

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько влаштувала ганебну сварку з підлітком, який дорікнув їй за використання російської мови.

Сталося це в Instagram артистки під одним із її дописів. Виконавиця опублікувала відео з інтерв'ю Наталії Влащенко, яке та брала в російського шоумена Рустама Солнцева. Під час розмови вони обговорили Приходько. Солнцев розхвалював артистку. Тож, співачка подякувала за ці слова. Зробила вона це російською мовою.

Допис Анастасії Приходько, який спричинив скандал / © instagram.com/prykhodko_official

Підліток на ім'я Андрій не пройшов повз допису. Він дорікнув співачці за використання російської мови в публічному просторі. За його словами, виконавиця "намагається всидіти на двох стільцях": "Чому не українською?! Скільки можна сидіти на двох стільцях?!".

Анастасія Приходько теж не стала мовчати. Вона заявила, що "країна у нас така", тому вона й розмовляє російською: "Країна в нас така. Що тут дивного? Дякуй за те, що хоч стілець маєш! В такі часи".

Підлітка обурила така позиція Анастасії Приходько. Андрій говорить, що раніше поважав співачку за те, що вона розірвала всі зв'язки з Росією після 2014 року. Однак така позиція щодо російської мови його неабияк обурює: "Дивне те, що у нас на 12-му році війни така пише дописи мовою окупанта, виправдовуючи це тим, що "країна в нас така"! Знаєте, я вас поважав, коли дізнався про те, що ви припинили співпрацю з рф, але ні, ви - нічим не краща як Повалій чи щось таке! Вам не місце в цій державі і не місце на її естраді".

Анастасія Приходько посварилась з підлітком через російську мову / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько знову почала сваритися з підлітком, щоправда, цього разу вже перейшла на російську. Артистка дорікнула, що, мовляв, зі старшими так спілкуватися нечемно. Також співачка пригрозила блокуванням за подібні коментарі.

Нагадаємо, Анастасії Приходько й раніше прилітало за використання російською мови. Нещодавно виконавиця виправдовувалася за російськомовність і розкрила свою позицію в цьому питанні.