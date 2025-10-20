- Дата публікації
Анастасія Приходько влаштувала ганебну сварку з підлітком, який дорікнув їй за російську мову
Анастасії Приходько дорікнули, що вона нібито "намагається всидіти на двох стільцях". Артистка відповіла.
Українська співачка Анастасія Приходько влаштувала ганебну сварку з підлітком, який дорікнув їй за використання російської мови.
Сталося це в Instagram артистки під одним із її дописів. Виконавиця опублікувала відео з інтерв'ю Наталії Влащенко, яке та брала в російського шоумена Рустама Солнцева. Під час розмови вони обговорили Приходько. Солнцев розхвалював артистку. Тож, співачка подякувала за ці слова. Зробила вона це російською мовою.
Підліток на ім'я Андрій не пройшов повз допису. Він дорікнув співачці за використання російської мови в публічному просторі. За його словами, виконавиця "намагається всидіти на двох стільцях": "Чому не українською?! Скільки можна сидіти на двох стільцях?!".
Анастасія Приходько теж не стала мовчати. Вона заявила, що "країна у нас така", тому вона й розмовляє російською: "Країна в нас така. Що тут дивного? Дякуй за те, що хоч стілець маєш! В такі часи".
Підлітка обурила така позиція Анастасії Приходько. Андрій говорить, що раніше поважав співачку за те, що вона розірвала всі зв'язки з Росією після 2014 року. Однак така позиція щодо російської мови його неабияк обурює: "Дивне те, що у нас на 12-му році війни така пише дописи мовою окупанта, виправдовуючи це тим, що "країна в нас така"! Знаєте, я вас поважав, коли дізнався про те, що ви припинили співпрацю з рф, але ні, ви - нічим не краща як Повалій чи щось таке! Вам не місце в цій державі і не місце на її естраді".
Анастасія Приходько знову почала сваритися з підлітком, щоправда, цього разу вже перейшла на російську. Артистка дорікнула, що, мовляв, зі старшими так спілкуватися нечемно. Також співачка пригрозила блокуванням за подібні коментарі.
Нагадаємо, Анастасії Приходько й раніше прилітало за використання російською мови. Нещодавно виконавиця виправдовувалася за російськомовність і розкрила свою позицію в цьому питанні.