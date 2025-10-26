- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 376
- Час на прочитання
- 1 хв
Анастасія Приходько вперше за тривалий час показала чоловіка та звернулася до нього в особливий день
Співачка розповіла про свято в родині.
Українська співачка Анастасія Приходько привітала чоловіка з особливим святом.
Так, виконавиця сьогодні, 26 жовтня, повідомила, що у її чоловіка Олександра день народження. З нагоди такої дати артистка опублікувала рідкісне спільне фото з коханим і публічно звернулася до нього на різних мовах, написавши наступне: «З Днем народження, моє кохання!». На кадрі Приходько ніжно цілує іменинника.
У коментарях під дописом юзери також залишили для Олександра теплі вітання та компліменти парі.
Ці слова на будь-якій мові прекрасні. Щастя та успіхів імениннику
Настю, Ваш чоловік схожий на актора Стрельнікова, одразу подумала що це і є він
Анастасіє, ви з чоловіком схожі
До слова, шлюб із Олександром для Анастасії Приходько є другим. У цьому союзі співачка народила двох синів — Гордія та Луку. До того артистка була одружена з бізнесменом і виховує від першого шлюбу доньку Нанну.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова вийшла заміж за футболіста Володимира Бражка. Після цього у Мережі почали ширитися чутки про її вагітність — зірка відреагувала на це.