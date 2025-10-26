Анастасія Приходько вперше за тривалий час показала чоловіка та звернулася до нього в особливий день

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько привітала чоловіка з особливим святом.

Так, виконавиця сьогодні, 26 жовтня, повідомила, що у її чоловіка Олександра день народження. З нагоди такої дати артистка опублікувала рідкісне спільне фото з коханим і публічно звернулася до нього на різних мовах, написавши наступне: «З Днем народження, моє кохання!». На кадрі Приходько ніжно цілує іменинника.

У коментарях під дописом юзери також залишили для Олександра теплі вітання та компліменти парі.

Ці слова на будь-якій мові прекрасні. Щастя та успіхів імениннику

Настю, Ваш чоловік схожий на актора Стрельнікова, одразу подумала що це і є він

Анастасіє, ви з чоловіком схожі

До слова, шлюб із Олександром для Анастасії Приходько є другим. У цьому союзі співачка народила двох синів — Гордія та Луку. До того артистка була одружена з бізнесменом і виховує від першого шлюбу доньку Нанну.

