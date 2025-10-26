ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
1 хв

Анастасія Приходько вперше за тривалий час показала чоловіка та звернулася до нього в особливий день

Співачка розповіла про свято в родині.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анастасія Приходько з чоловіком

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько привітала чоловіка з особливим святом.

Так, виконавиця сьогодні, 26 жовтня, повідомила, що у її чоловіка Олександра день народження. З нагоди такої дати артистка опублікувала рідкісне спільне фото з коханим і публічно звернулася до нього на різних мовах, написавши наступне: «З Днем народження, моє кохання!». На кадрі Приходько ніжно цілує іменинника.

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official

У коментарях під дописом юзери також залишили для Олександра теплі вітання та компліменти парі.

  • Ці слова на будь-якій мові прекрасні. Щастя та успіхів імениннику

  • Настю, Ваш чоловік схожий на актора Стрельнікова, одразу подумала що це і є він

  • Анастасіє, ви з чоловіком схожі

До слова, шлюб із Олександром для Анастасії Приходько є другим. У цьому союзі співачка народила двох синів — Гордія та Луку. До того артистка була одружена з бізнесменом і виховує від першого шлюбу доньку Нанну.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова вийшла заміж за футболіста Володимира Бражка. Після цього у Мережі почали ширитися чутки про її вагітність — зірка відреагувала на це.

Дата публікації
Кількість переглядів
376
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie