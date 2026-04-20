Анастасія Приходько вибухнула через мовне питання і звернулася до українців

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько знову різко відповіла на закиди щодо мови і пояснила, чому не змінює свою позицію.

Тема мовного вибору для співачки не нова — її регулярно піднімають у соцмережах і навіть публічно обговорюють інші відомі люди. Артистка каже: запитання повторюється настільки часто, що вже, мовляв, стало фоновим шумом. Під час відпочинку на Закарпатті вона знову повернулася до цієї розмови. За словами Приходько, її буквально щодня запитують одне і те ж. У той же час вона не вважає мову головним маркером любові до країни. І з кожним разом реагує дедалі жорсткіше.

«Я з центральної частини України можу так само розмовляти. Чому одні можуть велосипед називати „біціклі“. А гвинтокрил — „вертоліт“ і „коптер“. „Коптер“ це мене бісить. Я вибачаюся, звісно. Чому всі можуть казати „ворота“, „брама“, „хвіртка“…», — заявляє артистка.

Відео Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Співачка наголошує: внутрішні розколи, які роками підживлювалися в суспільстві, лише послаблюють країну. Вона згадує поділ на «правильних» і «неправильних», україномовних і російськомовних — і переконана, що ці ярлики, мовляв, не мають значення перед реальною загрозою. Для ворога, мовляв, немає різниці, мовляв, хто якою мовою розмовляє — удари спрямовані на всіх.

«Все було нормально. Коли це почалося і коли закінчиться. Я люблю всіх — від „баняків до „тремпелів“, від „буханки“ до „трускавки“. Всіх люблю, мені абсолютно все одно. Всі українці — всі найкращі й нам треба триматися нашою бандою, Бо заміс якийсь несеться», — говорить Приходько.

У фіналі Приходько звернулася до критиків із проханням припинити «іспити на патріотизм» і не диктувати їй, як саме виявляти любов до країни. Вона підкреслила, що її дії, мовляв, важливіші за дискусії навколо мови.

Мовна позиція співачки не вперше викликає хвилю обговорень. Раніше вона вже відповідала на подібні закиди, пояснюючи, що не збирається змінюватися під тиском публіки. З кожним новим коментарем її риторика стає більш прямою — і викликає ще більший резонанс.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч у перуці публічно висміяв Приходько через її позицію під час війни.