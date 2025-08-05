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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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296
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Анастасія Приходько з чоловіком і дітьми показала свої розваги на морі в Одесі

Артистка також поділилася теплими спогадами з дитинства на морі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анастасія Приходько з чоловіком

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася своїми пригодами з родиною.

У фотоблогу артистка оприлюднила декілька кадрів з Одеси. На одному з них видніється її чоловік Олександр і молодший син. На відпочинку вся родина віднайшла для себе розвагу — катання на сапах.

Крім того, Анастасія пригадала моменти з відпочинку в Одесі ще за часів свого дитинства, коли поруч була мама. Тепер, за словами співачки, всю ту турботу вона намагається дати своїм трьом дітям. А у вільний час любить споглядати на Чорне море та насолоджуватися спокоєм.

Анастасія Приходько з чоловіком і сином / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько з чоловіком і сином / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

"Море…. Я тут з самого ранку до ночі сиджу! Хочу тиші та спокою. Саме своїми спогадами треба лікувати душу… У 13 років я вперше побачила море у місті Феодосія, і нам мама купувала кукурудзу, ми валялися на покривалі, мама читала книгу і все життя було попереду… Тепер вже я мама трьох дітей, тепер я їм купую кукурудзу, і я відпочиваю в рідній Одесі… Але намагаюсь так робити, як було в дитинстві, і на душі стає легше", — написала виконавиця у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала розповіла про свій відпочинок у Туреччині з родиною. Зірка показала одразу трьох своїх синів, які підросли, та батьків.

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