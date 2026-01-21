ТСН у соціальних мережах

Анастасія Приходько заговорила про зради у житті та збентежила заявою: "Мене намагались зламати"

Артистка розповіла про те, як доля загартувала її.

Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько відверто розповіла про складний шлях у своєму житті та тиск, із яким їй доводилося стикатися.

У фотоблогу вона неочікувано звернулася до шанувальників і збентежила своїми роздумами про внутрішні зміни. За словами Анастасії, її пройдений шлях видався доволі непростим і час від час натрапляла на труднощі у формі тиску та зрад. Співачка не стала вдаватися в подробиці, але наголосила, що гідно пройшла труднощі та стала лише сильніше.

«Мене намагались зламати. Словами. Зрадами. Тиском. Казали: „ти не така“, „будь тихіша“, „зручніша“, „як усі“. Не вийшло. Бо жінка ламається тільки тоді, коли сама в це повірить. А я — ні. Я плакала, так. Я падала, так. Але я вставала без дозволу і без оплесків. Сильних жінок не люблять ті, хто живе напівправдою. Сильних бояться. Сильних намагаються зробити винними за їхню силу. Я не стала м’якшою. Я стала чеснішою. А це — небезпечніше», — написала Приходько.

Нагадаємо, нещодавно співачку Тіну Кароль зацькували у Мережі за трек «У нас є світло» й вона публічно вибачилася за непорозуміння. Тим часом Оля Полякова публічно стала на захист колеги.

