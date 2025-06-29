Анастасія Приходько заявила, що знову співатиме російськомовні пісні: "Мені омбудсмен дозволив"

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Українська співачка Анастасія Приходько здивувала заявою, що знову співатиме свої російськомовні пісні.

Про це виконавиця днями повідомила в Instagram. Зокрема, вже на концерті у Харкові, який відбудеться 18 вересня, Приходько співатиме весь свій російськомовний репертуар. Відповідне рішення вона прийняла на тлі мовного скандалу довкола Вєрки Сердючки.

Допис Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

До слова, на Сердючку посипався шквал критики, коли на концерті в Києві та заспівала декілька своїх старих російськомовних хітів. Тоді мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявляв, що це незаконно, та звертався до поліції з проханням вжити заходів. Але згодом він передумав та наголосив, що Сердючка нічого не порушувала.

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Тож, Анастасія Приходько відреагувала доволі скандально. Вона заявила, що теж тепер співатиме російськомовні пісні, мовляв, омбудсмен не забороняє. Артистка також запевнила, що це не сарказм. Наостанок виконавиця чомусь ще вирішила додати, що російський співак "Віктор Цой не заборонений в Україні".

"Я повертаю весь російськомовний репертуар. У моїй заяві немає жодного сарказму! Мені омбудсмен дозволив співати. Ба більше, Віктор Цой не заборонений – шах і мат", – зробила скандальну заяву артистка.

Допис Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка відреагувала на скандал із омбудсменом. На тлі цього артистка навіть випустила нову пісню.