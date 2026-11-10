Анастасія Приходько зробила аборт: співачка назвала причину переривання четвертої вагітності

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Реклама

Українська співачка Анастасія Приходько відверто розповіла про аборт, який пережила через рік після народження третього сина.

Про пережите 39-річна виконавиця написала в Instagram, коментуючи нещодавню петицію із закликом заборонити аборти в Україні. Приходько назвала таку ініціативу «абсурдною» та пояснила, чому схожі рішення не можна ухвалювати без урахування обставин конкретної жінки.

Реклама

Співачка на власному досвіді пояснила, що під час четвертої вагітності лікарі попередили її про серйозні ризики. Тоді перед нею постало питання збереження власного життя, адже вдома на неї вже чекали троє дітей, наймолодшому з яких був лише рік.

Реклама

«На жаль, у мене була така історія. Я була вагітна четвертою дитиною, і за всіма медичними показаннями мені не можна було народжувати. Треба було обирати: моє життя чи життя дитини! Я обрала своє життя, адже в мене вже було троє дітей, а наймолодшому тоді був лише рік і три місяці!», — поділилася Приходько.

Допис Анастасії Приходько

Артистка також висловилася проти втручання в особистий вибір жінок. Вона нагадала, що вагітність може бути пов’язана не лише з медичними загрозами, а й із травматичними обставинами, зокрема сексуальним насильством під час війни. На думку Приходько, кожна жінка має самостійно вирішувати, чи готова вона народжувати дитину.

«Це абсурдна петиція! Бо існують медичні показання, за яких жінці не можна виношувати дитину заради збереження власного життя. Ми бачили й чули безліч страшних історій про те, як ворог ґвалтував наших жінок. І як їм потім із цим жити?! У часи війни, постійного стресу вагітність може минати дуже важко, супроводжуватися ускладненнями та призводити до непередбачуваних наслідків. Тому я переконана, що жінка має право сама вирішувати, що їй робити, від кого народжувати, чи народжувати взагалі!» — наголосила зірка.

До слова, у Анастасії Приходько троє дітей: 16-річна донька Нана та сини Гордій, якому нині 11 років, і п'ятирічний Лука. Двох молодших дітей співачка народила у шлюбі з чоловіком Олександром. Батько Нани, Нурік Кухілава, з донькою не спілкується та не бере участі в її вихованні.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про українських зірок, хто ще робив аборти. Валевська, Бужинська та інші пояснили, чому позбулися дитини й чи шкодують.

Новини партнерів