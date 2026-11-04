Анастасія Цимбалару кардинально змінила образ спеціально для знімань кліпу "Без Обмежень"

Анастасія Цимбалару у кліпі гурту "Без Обмежень" / © pr-служба "Без Обмежень"

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Український гурт «Без Обмежень» презентує новий сингл «Лейла», який поєднує в собі чуттєву лірику та кінематографічну атмосферу.

Історія створення композиції розпочалася задовго до її виходу. Після тривалої перерви трек нарешті знайшов своє звучання, а останні рядки з’явилися в несподіваний момент.

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«Ми понад рік не випускали нових пісень, просто не знаходилися ті самі слова, якими хотілося передати певні відчуття. А потім усе почало складатися саме собою. Останні рядки я написав просто в машині, дорогою на фінальну сесію запису. Відтоді, як „Лейла“ була повністю готова, до її виходу минуло ще кілька місяців. Мабуть, просто чекала на свій час», — говорить лідер гурту Сергій Танчинець.

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Сергій Танчинець / © pr-служба "Без Обмежень"

Одночасно із синглом гурт презентує кліп за участю популярних українських акторів Ахтема Сеітаблаєва та Анастасії Цимбалару. Режисером став Влад Разіховський — це вже його 13-та спільна відеоробота з колективом.

В основі кліпу — спогади героя Ахтема про час, коли вони з коханою були молодими, безтурботними й шалено закоханими. Ця частина історії про двох людей, які живуть моментом, бешкетують і насолоджуються свободою, не замислюючись про майбутнє. Паралельно глядач бачить головного героя через багато років: він повертається до того самого мотелю, де кожна деталь інтер’єру нагадує йому про кохану. Минуле й теперішнє переплітаються у відеороботі завдяки візуальним паралелям.

Ахтем Сеітаблаєва / © pr-служба "Без Обмежень"

Знімальний день тривав понад 12 годин. Спеціально для відеороботи художники декорацій побудували номер мотелю в стилі 90-х у США. Головного героя в кліпі зіграв Ахтем Сеітаблаєв, а героїню — Анастасія Цимбалару. Спеціально для цих знімань вона кардинально змінила образ та зʼявилась у кадрі брюнеткою.

«Мало хто знає, що насправді цей колір близький до мого натурального, але багато років тому мене перефарбували для знімань одного з проєктів в білявку і у такому образі я досі існую. Тому, дуже незвично бачити себе в минулому амплуа. Сьогодні, проходячи повз дзеркало на знімальному майданчику, я навіть не до кінця ідентифікувала, що це я», — ділиться Анастасія Цимбалару.

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Нова пісня «Без Обмежень» розгортається в насиченій кінематографічній атмосфері, сповненій алюзій, але водночас залишає слухачеві простір для власних історій і спогадів — тих, до яких хочеться повертатися знову.

Нагадаємо, нещодавно артисти Lama та MELOVIN приголомшили сильними почуттями. Виконавці представили чуттєву дуетну композицію, яка отримала назву «Між нами тантра».

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