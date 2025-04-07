Анастасія Цимбалару оголосила про паузу в кар’єрі та назвала причину

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Українська акторка Анастасія Цимбалару оголосила про творчу паузу та назвала причину, чому пішла на цей крок.

Артистка вирішила скасувати всі знімання, події, особисті проєкти та навіть запуск жіночого ретриту. Знаменитість вирішила дати собі цілковитий відпочинок у квітні, а після цього вже повернутися до роботи, про що йдеться в проєкті "ЖВЛ представляє". Акторка наважилася на цей крок через виснаження. Цимбалару зізнається, що в неї просто немає сил. Тож вона взяла паузу, аби відпочити та перезавантажитися.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Визнати себе слабкою, зрозуміти, що я не впоралася, я програла, що я не машина, яка може працювати безперервно, що я всього лише дівчинка, якій інколи так само не хочеться нічого вирішувати і відчувати цю колосальну відповідальність перед іншими", — йдеться в повідомленні акторки.

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Проте у прихильників Анастасії Цимбалару буде змога бачити її на телеекранах. Акторка зіграла головну роль у серіалі "Материнський інстинкт". Прем’єра картини відбудеться вже 7 квітня, о 20:00, на телеканалі "1+1 Україна".