Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Акторка Анастасія Цимбалару відверто розповіла про особисте життя, зізналася, чи мріє про друге весілля після розлучення з Григорієм Баклановим, а також висловилася про можливе материнство.

34-річна знаменитість не приховує, що відкрита до нових стосунків. Водночас вона не прагне якомога швидше знову стати дружиною. Для акторки набагато важливіше зустріти близьку за духом людину. Вона переконана, що створювати сім'ю лише заради суспільних очікувань не варто. Навіть після 30 років не потрібно відмовлятися від власних бажань. Тож можливість повторного шлюбу Анастасія цілком допускає, але не робить його своєю життєвою ціллю.

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«Для мене важливо не просто вийти заміж, а зустріти людину, з якою справді захочеться розділити життя. І я точно не вважаю, що після тридцяти потрібно погоджуватися на компроміси зі своїми почуттями лише заради статусу заміжньої жінки. Зрештою, шлюб – це не досягнення, за яке видають медаль, а особистий вибір двох людей. Я абсолютно не закриваю для себе можливості повторного шлюбу, але й не ставлю собі за мету обов'язково знову вийти заміж. Для мене важливіші якість стосунків і почуття, а не штамп у паспорті», – наголосила акторка в інтерв'ю ELLE.

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Анастасія Цимбалару

Окремо Цимбалару торкнулася теми материнства. Знаменитість зізналася, що тепло ставиться до перспективи стати мамою та не виключає, що в майбутньому в її житті з'явиться дитина. Однак і в цьому питанні вона не збирається орієнтуватися на вік чи чужі очікування.

«До материнства я також ставлюся з великою теплотою. Не виключаю, що цей досвід ще може стати частиною мого життя. Але мені хочеться, щоб усе відбувалося усвідомлено, з любові та внутрішньої готовності, а не через вік, суспільні очікування чи страх щось не встигнути. Я вірю, що в кожного свій життєвий шлях і не варто підлаштовувати його під чужий календар», – поділилася Анастасія.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару кардинально змінила образ спеціально для знімань кліпу "Без Обмежень".

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