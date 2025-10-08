ТСН у соціальних мережах

Гламур
162
2 хв

Анастасія Цимбалару поділилася секретами свого ідеального відпочинку

Артистка зізналася, що цінує домашній затишок і дозволяє собі шкідливу їжу під час відпустки.

Злата Ковтун
Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Українська акторка Анастасія Цимбалару зізналася, що після напружених робочих днів найбільше цінує спокій і домашній затишок.

За словами зірки, її ідеальний день без роботи та соцмереж — це можливість побути вдома, у тиші, без поспіху та великої кількості людей. Анастасія підкреслила, що вважає це особливістю свого знака зодіаку.

"Я — рак за гороскопом і справжня домосідка. Люблю свою „мушлю“, свій дім. Мені подобається займатися хатніми справами, готувати, читати книжку з чашкою чаю. Це мій найкращий відпочинок", — поділилася акторка в інтерв’ю Кіно 24.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Під час справжньої відпустки Цимбалару дозволяє собі трохи більше, ніж зазвичай. Вона зізналася, що її guilty pleasure — щось, що приносить задоволення, але вважається небажаним або недоречним — це смачна їжа без жодних обмежень.

"Можу їсти піцу, морозиво, випити келих вина або навіть солодку газовану воду. І не думати, що на ранок потрібно в кадр без набряків. А іноді й зовсім збунтуватися — з’їсти гострих чипсів перед сном", — пожартувала Анастасія.

Щодо екстриму, то зірка зізналася, що не прагне пригод під час відпочинку. За словами Цимбалару, вона — людина розважлива, і на відпочинку акторці хочеться не ризикувати, а просто лежати та їсти улюблені смаколики.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару відверто пояснила, чому після розлучення вирішила не ділитися подробицями особистого життя та залишати його поза публічністю.

162
