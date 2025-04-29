ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
2 хв

Анастасія Цимбалару показала своє чесне фото з акне на обличчі і розповіла, як лікується

Також артистка зізналась, чи робить уколи краси.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Українська акторка Анастасія Цимбалару, яка нещодавно розсекретила витрати під час війни, показала своє чесне фото, де в неї видніється акне.

Артистка зізналась, що зіштовхнулася із висипаннями на шкірі обличчя. У проєкті "Ранок у великому місті" знаменитість розповіла, що в січні після завершення знімань в серіалі в неї вперше в житті почалося акне. Акторка розпочала лікування, яке тривало три місяці. Анастасія Цимбалару говорить, що наразі перебуває в ремісії. Тим не менш, акторка ретельно стежить за шкірою обличчя, аби знову не з'явилося акне. Вона користується лише зволожувальним та сонцезахисним кремами.

"У мене зараз із обличчям така, тривала історія. Я закінчила знімання в серіалі в січні, і в мене почалося перше в моєму житті акне. Я витратила три з половиною місяці на те, щоб вилікувати шкіру. Зараз я перебуваю в стадії ремісії. У мене абсолютно мінімальний догляд за обличчям. Це просто якийсь зволожувальний крем, сонцезахисний крем і все. Я намагаюся його (обличчя — прим. ред.) зараз не чіпати, щоб не спровокувати нових висипань", — поділилася знаменитість.

Анастасія Цимбалару показала акне на обличчі / © скриншот з відео

Анастасія Цимбалару показала акне на обличчі / © скриншот з відео

Також Анастасія Цимбалару зізналась, чи робить уколи краси. Акторка говорить, що віддає перевагу природному старінню. Утім, торік артистка колола ботокс. Щоправда, через фізичні навантаження він у неї вивівся через півтора місяця. Тож, знаменитість переконалася, що це не її історія.

"Поки нічого не робила з уколів краси. Робила торік влітку ботокс. Він у мене вивився через півтора місяця, бо в мене шість разів на тиждень спорт, а він виводиться разом із рідиною. Я зрозуміла, що це просто не моя історія. Поки старію органічно", — зазначила акторка.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару висловилася про свого колишнього чоловіка, актора Григорія Бакланова. Артистка зізналась, чи намагалася відновити з ним стосунки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie