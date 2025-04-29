Анастасія Цимбалару показала своє чесне фото з акне на обличчі і розповіла, як лікується

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Українська акторка Анастасія Цимбалару, яка нещодавно розсекретила витрати під час війни, показала своє чесне фото, де в неї видніється акне.

Артистка зізналась, що зіштовхнулася із висипаннями на шкірі обличчя. У проєкті "Ранок у великому місті" знаменитість розповіла, що в січні після завершення знімань в серіалі в неї вперше в житті почалося акне. Акторка розпочала лікування, яке тривало три місяці. Анастасія Цимбалару говорить, що наразі перебуває в ремісії. Тим не менш, акторка ретельно стежить за шкірою обличчя, аби знову не з'явилося акне. Вона користується лише зволожувальним та сонцезахисним кремами.

"У мене зараз із обличчям така, тривала історія. Я закінчила знімання в серіалі в січні, і в мене почалося перше в моєму житті акне. Я витратила три з половиною місяці на те, щоб вилікувати шкіру. Зараз я перебуваю в стадії ремісії. У мене абсолютно мінімальний догляд за обличчям. Це просто якийсь зволожувальний крем, сонцезахисний крем і все. Я намагаюся його (обличчя — прим. ред.) зараз не чіпати, щоб не спровокувати нових висипань", — поділилася знаменитість.

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Анастасія Цимбалару показала акне на обличчі / © скриншот з відео

Також Анастасія Цимбалару зізналась, чи робить уколи краси. Акторка говорить, що віддає перевагу природному старінню. Утім, торік артистка колола ботокс. Щоправда, через фізичні навантаження він у неї вивівся через півтора місяця. Тож, знаменитість переконалася, що це не її історія.

"Поки нічого не робила з уколів краси. Робила торік влітку ботокс. Він у мене вивився через півтора місяця, бо в мене шість разів на тиждень спорт, а він виводиться разом із рідиною. Я зрозуміла, що це просто не моя історія. Поки старію органічно", — зазначила акторка.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару висловилася про свого колишнього чоловіка, актора Григорія Бакланова. Артистка зізналась, чи намагалася відновити з ним стосунки.