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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Анастасія Цимбалару похизувалася схудненням і розкрила нову вагу: "Без голодувань і суворих заборон"

Також артистка розсекретила свої параметри.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Українська акторка Анастасія Цимбалару похизувалася своїм схудненням за місяць і розсекретила нову вагу.

Знаменитість стежить за фігурою. Зокрема, артистка постійно займається спортом. Та не лише це допомагає акторці тримати тіло в тонусі. Анастасія Цимбалару також стежить за харчуванням. Нині акторка їсть п'ять разів на день. Окрім того, їжу вона готує самостійно і бере все із собою. За місяць без суворих заборон та голодувань знаменитість схудла на два кілограми.

"За місяць без голодувань, з п'ятиразовим харчуванням, смачною їжею і без суворих заборон мінус два кілограми. Судки з собою носити було просто! Все спаковано, підписано і дуже компактно", - поділилася артистка.

Анастасія Цимбалару схудла / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасія Цимбалару схудла / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Нині Анастасія Цимбалару важить 56 кілограмів. Що ж стосується її параметрів, то об'єм грудей становить 87 см, талії – 65, стегон – 92.

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika хизувалася кардинальним схудненням без дієт. Артистка також розкрила свій головний секрет.

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