Анастасія Цимбалару попозувала під дощем у бікіні та засвітила струнку фігуру
33-річна артистка підбила підсумки літа яскравими світлинами.
Українська акторка Анастасія Цимбалару показала своє підтягнуте тіло у трендовому леопардовому бікіні.
Знаменитість опублікувала в Instagram добірку нових світлин зі свого життя. У дописі Настя показала модні образи, поділилася моментами з відпочинку та знімань, а також з’явилася в бікіні під дощем.
Зірка підписала фото й наголосила, що хотіла б більше таких літніх місяців у житті. Судячи з фото, літо в акторки дійсно було дуже насичене.
“Останній #random літа. І побільше б таких серпнів у моєму житті”, — зазначила Анастасія.
Артистка вже неодноразово зізнавалася, що любить ефектні фотосети, і цього разу шанувальники знову були в захваті від знімків і залишили десятки схвальних коментарів:
Хіба це легально бути такою гарячою штучкою?
Яка ж ти неймовірна!
Красуня!
Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару пожалілася на росіян на Мальдівах. Акторка наголосила, що там “ситуація сумна”.