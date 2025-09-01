Анастасія Цимбалару пожалілася на росіян на Мальдівах: "Ситуація сумна"

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Українська акторка Анастасія Цимбалару пожалілася на росіян на Мальдівах.

Знаменитість нині насолоджується відпочинком. У відпустку акторка поїхала на Мальдіви. Яке ж здивування було в Цимбалару, коли вона дізналась про кількість росіян, які нині там перебувають. За словами артистки, 70 відсотків відпочивальників в їхньому готелі – це жителі РФ.

Анастасія Цимбалару говорить, що звідусіль, навіть від персоналу, лунає російська мова. Вони ж між собою спілкувалися українською, при цьому відчували прискіпливі погляди від росіян. Із персоналом акторка говорила винятково англійською. Ба більше, вона навіть вчила їх українських слів.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Звісно, що ми продовжуємо спілкуватися між собою українською. Вони це чують, тому завжди відчуваєш на собі прискіпливий погляд, що оцінює. З персоналом комунікуємо виключно англійською та проводимо обов'язкову щоденну хвилинку українізації: вчимо "дякую" замість "спасіба" та "добрий ранок" замість "доброє утро", - поділилася акторка.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Також Анастасія Цимбалару додала, що насправді ситуація на Мальдівах дуже сумна. За її словами, там більшість жителів взагалі не знають про існування України, що в країні відбувається та про те, що Росія розв'язала війну. За весь час перебування на острові знаменитість спілкувалася лише з однією свідомою людиною.

"За весь час вдалося поспілкуватися лише з однією свідомою людиною - су-шефом Мішленівського ресторану. Думаю, виключно через те, що він з "великої землі" і був проінформований щодо ситуації в Україні. Щиро цікавився нашим станом, життям в країні під час в війни та сповістив, що на Мальдівах усюди дуже багато росіян, незалежно від обраного готелю", - додала акторка.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

