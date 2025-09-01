- Дата публікації
Анастасія Цимбалару пожалілася на росіян на Мальдівах: "Ситуація сумна"
Анастасія Цимбалару наразі перебуває на відпочинку на Мальдівах. Виявляється, там зараз чимало жителів РФ.
Українська акторка Анастасія Цимбалару пожалілася на росіян на Мальдівах.
Знаменитість нині насолоджується відпочинком. У відпустку акторка поїхала на Мальдіви. Яке ж здивування було в Цимбалару, коли вона дізналась про кількість росіян, які нині там перебувають. За словами артистки, 70 відсотків відпочивальників в їхньому готелі – це жителі РФ.
Анастасія Цимбалару говорить, що звідусіль, навіть від персоналу, лунає російська мова. Вони ж між собою спілкувалися українською, при цьому відчували прискіпливі погляди від росіян. Із персоналом акторка говорила винятково англійською. Ба більше, вона навіть вчила їх українських слів.
"Звісно, що ми продовжуємо спілкуватися між собою українською. Вони це чують, тому завжди відчуваєш на собі прискіпливий погляд, що оцінює. З персоналом комунікуємо виключно англійською та проводимо обов'язкову щоденну хвилинку українізації: вчимо "дякую" замість "спасіба" та "добрий ранок" замість "доброє утро", - поділилася акторка.
Також Анастасія Цимбалару додала, що насправді ситуація на Мальдівах дуже сумна. За її словами, там більшість жителів взагалі не знають про існування України, що в країні відбувається та про те, що Росія розв'язала війну. За весь час перебування на острові знаменитість спілкувалася лише з однією свідомою людиною.
"За весь час вдалося поспілкуватися лише з однією свідомою людиною - су-шефом Мішленівського ресторану. Думаю, виключно через те, що він з "великої землі" і був проінформований щодо ситуації в Україні. Щиро цікавився нашим станом, життям в країні під час в війни та сповістив, що на Мальдівах усюди дуже багато росіян, незалежно від обраного готелю", - додала акторка.
