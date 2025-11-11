Анастасія Цимбалару розкрила найдорожчий подарунок від чоловіка і кого з зірок вважає симпатичним

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Реклама

Українська акторка Анастасія Цимбалару розсекретила, який найдорожчий подарунок отримувала від чоловіка та кого в шоубізнесі вважає симпатичним.

Артистка відверто поділилася подробицями особистого життя. Знаменитість на проєкті "Тур зірками" зізналась, що не отримувала від чоловіків якихось коштовних презентів. Все, що в неї є, вона купувала самостійно. Найдорожчий подарунок, який зробив Цимбалару партнер, був телефон.

"Зараз буде шокувальна інформація. Заможних залицяльників у мене немає. Найкоштовніша річ, яку я отримувала від свого партнера, це був телефон. Я не балувана дорогими подарунками. Мені не дарували жодних машин, квартир. Все, що я маю, я заробляла самостійно. Я не очікую від стосунків якихось жестів широких. Я розумію, що досягну всього самостійно", - поділилась акторка.

Реклама

Анастасія Цимбалару

Ведуча проєкту також вирішила поцікавитися, які ж в Анастасії Цимбалару взагалі вподобання в чоловіках. Акторка зізналась, що їй головне не зовнішність у партнерові, а його ставлення. Проте ведуча не відставала та запропонувала назвати привабливих чоловіків в українському шоубізнесі. Знаменитість поміркувала та визнала, що таким для неї є співак Володимир Дантес.

"Я не можу сказати, що серед українського шоубізнесу є чоловіки, які приваблюють мене візуально. Дантес симпатичний. Дантес мені подобається чисто візуально, але я не знаю його як людину", - чесно зізналась артистка.

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, протягом 10 років Анастасія Цимбалару перебувала в стосунках з Григорієм Баклановим, з яких два – у шлюбі. Нещодавно артист зізнався, в яких взаєминах вони залишились після розриву.