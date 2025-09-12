ТСН у соціальних мережах

Анастасія Цимбалару розсекретила, як святкувала 33-річчя та з ким відпочивала на Мальдівах

Анастасія Цимбалару розповіла про святкування дня народження. Також артистка розсекретила здійснену мрію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Українська акторка Анастасія Цимбалару розсекретила, як святкувала 33-річчя та з ким відпочивала на Мальдівах.

У знаменитості відносно нещодавно був день народження. Артистці виповнилося 33 роки. На проєкті "Ранок у великому місті" акторка зізналась, що провела святковий день спочатку з родиною, яка подарувала їй телефон, а потім із друзями.

"Батьки разом із родиною моєї сестри подарували мені телефон", - ділиться знаменитість.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

До речі, влітку Анастасія Цимбалару встигла насолодитися відпочинком на Мальдівах. Звичайно ж, підписників артистки цікавило, хто ж склав їй компанію у подорожі. Виявилося, що акторка насолоджувалася відпусткою разом із родиною.

"Класно відпочила, релакснула. Але насправді дуже тяжка дорога – дві з половиною доби, три літаки…Але воно того вартувало! Це була моя мрія, яку я класно здійснила. Я їздила туди з родиною", - зізналась акторка.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару ділилася пікантними кадрами у бікіні, які були зроблені під дощем. Артиста продемонструвала свою неабияк струнку фігуру.

