Анастасія Цимбалару відверто зізналася, чому не ділиться особистим життям

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Українська акторка Анастасія Цимбалару зізналася, що свідомо приховує своє особисте життя від публіки.

Зірка розповіла, що її щоденна діяльність і без того проходить у центрі уваги, тому найцінніше вона хоче залишати лише для себе. Вона підкреслила, що публічність — не тільки частина її роботи, але й життя загалом, проте є деякі речі, які вона вважає доцільними тримати осторонь від шанувальників.

“Я для себе чітко розмежовую роботу та особисте. До соціальних мереж ставлюся, як до роботи — це теж частина щоденної праці. Моє життя і без того проходить у публічному просторі, а фантазій ЗМІ вистачає, щоб створювати будь-які образи. Тому те, що мені по-справжньому близьке, я хочу проживати особисто, а не на загал”, — пояснила акторка в інтерв’ю Кіно 24.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Фани давно помітили, що акторка уникає теми романтики, хоча її героїні в кіно здебільшого романтичні та чуттєві. Вона визнає: не має страху відвертості, просто хоче зберегти щось своє — не для камер.

Нагадаємо, раніше Анастасія була заміжня за актором Григорієм Баклановим. Артистів свого часу поєднав театральний університет. Їхня історія кохання розвивалася за принципом “від ненависті до кохання”: спочатку вони часто сварилися на репетиціях, але поступово робоче партнерство переросло у справжні почуття.

Анастасія Цимбалару з Григорієм Баклановим / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Пара одружилася 2021 року, а через кілька років вирішила розійтися. Цимбалару зізнавалася, що розлучення було непростим етапом, однак обоє залишилися в гарних взаєминах. Сьогодні акторка зосереджена на роботі та творчості, а про особисте воліє мовчати.

