- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 411
- Час на прочитання
- 2 хв
Анастасія Цимбалару відверто зізналася, чому не ділиться особистим життям
Артистка розповіла, чому вирішила не оприлюднювати приватне життя після розлучення.
Українська акторка Анастасія Цимбалару зізналася, що свідомо приховує своє особисте життя від публіки.
Зірка розповіла, що її щоденна діяльність і без того проходить у центрі уваги, тому найцінніше вона хоче залишати лише для себе. Вона підкреслила, що публічність — не тільки частина її роботи, але й життя загалом, проте є деякі речі, які вона вважає доцільними тримати осторонь від шанувальників.
“Я для себе чітко розмежовую роботу та особисте. До соціальних мереж ставлюся, як до роботи — це теж частина щоденної праці. Моє життя і без того проходить у публічному просторі, а фантазій ЗМІ вистачає, щоб створювати будь-які образи. Тому те, що мені по-справжньому близьке, я хочу проживати особисто, а не на загал”, — пояснила акторка в інтерв’ю Кіно 24.
Фани давно помітили, що акторка уникає теми романтики, хоча її героїні в кіно здебільшого романтичні та чуттєві. Вона визнає: не має страху відвертості, просто хоче зберегти щось своє — не для камер.
Нагадаємо, раніше Анастасія була заміжня за актором Григорієм Баклановим. Артистів свого часу поєднав театральний університет. Їхня історія кохання розвивалася за принципом “від ненависті до кохання”: спочатку вони часто сварилися на репетиціях, але поступово робоче партнерство переросло у справжні почуття.
Пара одружилася 2021 року, а через кілька років вирішила розійтися. Цимбалару зізнавалася, що розлучення було непростим етапом, однак обоє залишилися в гарних взаєминах. Сьогодні акторка зосереджена на роботі та творчості, а про особисте воліє мовчати.
Нагадаємо, нещодавно зірка “Жіночого Кварталу” Анастасія Євтушенко вперше підтвердила роман, з’явившись у театрі разом із коханим. Так знаменитість випадково розсекретила свої стосунки.