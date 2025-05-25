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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

Анастасія Цимбалару висловилася про нові романи та заговорила за материнство

Акторка відповіла, чи вільне її серце зараз.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Українська акторка Анастасія Цимбалару, яка нещодавно розповідала про свою боротьбу з акне, висловилася про особисте життя.

Зірку інколи можна побачити на публіці з її колишнім чоловіком Григорієм Баклановим. Тож вона відповіла на чутки про возз'єднання з ним. І зізналася, що вони не більше, аніж друзі чи колеги. Акторка пояснила, що вже відпустила колишнє кохання та прямує окремою дорогою.

"У нас є репетиції, вистави, ми періодично бачимось. Ми в нормальних стосунках. Тому, думаю, що можна сміливо вже відпустити одне одного у вільне плавання. Залишити цю тему в спокої і продовжувати жити своє насичене життя", - висловилася Цимбалару в інтерв'ю "Ближче до зірок".

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Акторка говорить, що зараз вона вільна. Та все ж вірить, що дочекається тієї самої людини, щоб збудувати родину та народити дітей. Ба більше, Анастасія навіть готова жертвувати роботою на користь сімейному затишку.

"Я не кар'єристка, стовідсотково в мене немає на меті бути тільки номер один. Ні, я хочу бачити себе і за чоловіком, хочу бачити себе мамою, але зараз ні, не знайомляться взагалі. От останні два місяці повна тиша", - додає артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик відповіла, чи закохана вона зараз, і показалася з двома дітьми.

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