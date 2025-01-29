Анастасія Цимбалару через проблеми зі здоров'ям робитиме операцію: "Погіршується ситуація"

Українська акторка Анастасія Цимбалару розповіла про проблеми зі здоров'ям і про необхідну їй операцію, яку вона робитиме в майбутньому.

Артистка не може дихати лівою частиною носа. Наразі ситуація погіршилася, адже на вулиці прохолодно, довкола сухе повітря. Тож, Цимбалару просто не може обходитися без назальних крапель. Щоб вирішити цю проблему, акторці необхідно зробити операцію. Анастасія Цимбалару вже консультувалася з лікарем. Він порадив, що подібні операції варто робити в теплу пору. Тож, навесні акторка повноцінно займеться лікуванням.

"Все ж таки погіршується ситуація, особливо з диханням. Зараз опалювальний сезон, сухе повітря, на вулиці холодно, я припиняю дихати. Ще більше й і більше я залежна від крапель для носа. Це мене дуже турбує. Я була на консультації в лікаря, мені сказали, що краще робити такого роду операцію вже в теплий сезон. Я чекаю на весну і буду лікуватися", - поділилася акторка у програмі "ЖВЛ представляє".

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Проблеми з диханням в Анастасії Цимбалару виникли на тлі гаймориту з ускладненнями, які вплинули на слух. Наразі в акторки є проблеми з цим. Тож, знаменитість сподівається, що після того, як вилікує ніс, ситуація зі слухом покращиться.

"Через те, що в мене не дихає ліва частина, в мене виникають проблеми і зі слухом, і з горлом. Це все між собою взаємодіє, вилікувавши свою перетинку, я зможу покращити ситуацію зі слухом", - поділилася артистка.

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Нагадаємо, нещодавно Анастасію Цимбалару запідозрили в романі з шоуменом Женею Яновичем. Акторка відреагувала на чутки про їхні нібито стосунки.

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