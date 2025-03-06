Анастасія Цимбалару повідомила про розрив із бойфрендом і назвала причину

Вперше про новий роман артистка розповіла лише три місяці тому, а нині ж пара вже не разом.

Українська акторка Анастасія Цимбалару оголосила про розрив із бойфрендом.

Про розрив знаменитість повідомила на проєкті "Ранок у великому місті". Зірка говорить, що наразі її серце вільне. Також вона поділилася, що поки не хоче починати нових стосунків. За словами акторки, їй комфортно самій. Окрім того, свій час артистка вирішила спрямувати на самореалізацію.

"Сьогодні моє серце вільне. Не можу сказати, що я перебуваю в пошуках свого кохання. Мені зараз комфортно перебувати в тому стані, в якому я є, і присвячувати час і ресурс на себе і свою реалізацію", - поділилася акторка.

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Не стала Анастасія Цимбалару й приховувати причину розриву. Закохані розійшлися, адже їм було складно миритися з графіками одне одного. Акторка ділиться, що людині з таким рівнем зайнятості, як у неї, доволі тяжко налагодити особисте життя.

"Графіки…Дуже складно людині з моїм ритмом життя влаштувати особисте, тому що я в постійній гонитві", - пояснила акторка.

Зазначимо, про нові стосунки Анастасія Цимбалару вперше розповіла на початку грудня 2024 року. Тоді пара лише починала свій роман. Знаменитість сподівалася, що їхнє захоплення одне одним переросте в щось серйозне, однак цього не сталося.

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