Анастасія Приходько без косметики показалася з тримісячним сином на руках

Співачка поділилася подробицями материнства.

Популярна співачка Анастасія Приходько, яка раніше чесно зізналася, чи колола ботокс, сьогодні святкує три місяці молодшого сина Луки.

З цієї нагоди артистка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому позує без макіяжу у салоні автомобіля з крихітним сином на руках.

У дописі до знімку зірка привітала малюка з першими рьома місяцями та поділилася як минає її материнство.

instagram.com/prykhodko_official

"Ми дуже хотіли почути заповітні слова "у вас буде хлопчик". А сьогодні ми вже святкуємо три місяці! Три місяці неймовірного щастя і складнощів, з якими стикаються кожні батьки немовлят. Але, ці дні і, особливо, ночі ми пройшли з гідністю!",т- зазначила знаменитість.

Також співачка зізналася, що впродовж цього часу вона дотримувалася дієти, оскільки годує малюка грудьми, на відміну від Лки, який наразі важить вже 8 кг.

"Я весь цей час, поки ставав шлуночок у малюка сиділа на дієті. Звичайно, я втомилася від постійного сиру на сніданок, сирників і бідонів чаю! Від великої кількості води, відвареного і парового! Але, це того варто і ми майже не мучилися з животиком! Навіть можу сказати, що критично було тільки три рази за три місяці! Я рахувала. А Лука ось їв коли хотів. І тепер я ношу 8 кг справжнього важкого счастья. Попереду нас чекає ще багато всього цікавого і третя дитина чомусь для мене як перша! З чим пов'язано, не знаю, але ось він мій до вен ... Я б його ні за що не залишила б зараз і не поїхала на гастролі. Чому? Тому що він зі мною 24/7! І поїде зі мною в будь-яку точку світу!", - зааявила артистка.

Шанувальники у коментарях до фото засипали зірку привітаннями та теплими побажаннями.

Щастя вам!

Здоров'я вам, малюкові і всій вашій родині!

Гордість!

Найщиріші вітання!

Нагадаємо, не так давно Анастасія Приходько поділилася болісними спогадами, через які хотіла змінити стать. Від дитинства артистку критикували рідні.

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